RuralturES: Casa Nostra tem curadoria de artista renomado

O primeiro produto de turismo de experiência do Complexo Turístico de Pindobas está sendo entregue nesta quinta-feira (05), com o início da RuralturES, em Venda Nova do Imigrante: a Casa Nostra.

Essa atração imersiva, que convida o visitante a um retorno ao passado com a vivência em uma típica casa de imigrantes italianos, conta com o olhar apurado e a delicadeza do trabalho do artista capixaba Ronaldo Barbosa.

Dono de uma história de quase 50 anos de carreira, o designer alcançou sucesso dentro e fora do Brasil, com uma trajetória que teve início nas salas de aula da Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi), no Rio de Janeiro, instituição que formou os primeiros designers brasileiros.

E é esse artista renomado o responsável pela curadoria da Casa Nostra e da exposição instalada dentro da novíssima sede do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, que também fica dentro do Complexo de Pindobas.

Barbosa conta que o roteiro da exposição – que tem início dentro da sede do Polo e adentra a Casa Nostra – foi feito com a ajuda de Angelim Falqueto, patriarca de uma das tradicionais famílias de Venda Nova do Imigrante, e reconhecido propagador da cultura dos descendentes de italianos.

“A montagem da exposição foi feita de acordo com as escolhas do acervo que tínhamos disponível. Chamei o Angelim Falqueto e passamos por todo o acervo juntos. Já tinha feito uma pré-seleção das peças que achava pertinentes, e fizemos vídeos com o Angelim explicando o uso de cada uma das peças. A partir dessa pré-seleção a gente começou a preparar um roteiro. Falamos de carpintaria, marcenaria, gastronomia e agricultura. Temos um corredor central e salas com peças de acervo”, detalha.

A experiência é complementada por conteúdos audiovisuais.

“Fizemos uma sala de imersão com projeções em três paredes, mostrando a história da imigração no Espírito Santo. Ao sair dessa sala, o visitante passa por um jardim italiano e entra na Casa.”

Ronaldo avalia que, tanto socialmente quanto culturalmente e economicamente, a exposição Casa Nostra é um grande impacto para o estado.

“É uma sensação de pertencimento que acontece com quem passa por ali. As pessoas se emocionam muito quando chegam nesse ambiente porque revivem memórias. A exposição está no nível de qualquer outra desse porte.”

Exposição permanente

A experiência imersiva que a Casa Nostra proporciona aos visitantes está disponível na 4ª edição da RuralturES, feira de turismo rural que começa nesta quinta-feira, 5, e segue até domingo, dia 8, na Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante.

Após a feira, a atração continuará aberta com visitas autoguiadas, sem a experiência imersiva, de segunda a sexta-feira, e com a experiência imersiva aos sábados e domingos, em horários agendados.

Idealizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, a Casa Nostra surgiu na RuralturES de 2023 como um projeto-piloto.

A vivência foi aprovada pelo público e agora retorna com uma proposta ainda mais autêntica e envolvente, em um espaço maior e permanente.

“Após o sucesso da edição anterior, a Casa Nostra voltou para ficar, tornando-se um ponto de referência para quem deseja conhecer a história dos imigrantes italianos que ajudaram a moldar a identidade cultural da região”, contou Renata Vescovi, gestora estadual do Polo Sebrae de Turismo de Experiência.

Navegue pela saga do imigrante

Na RuralturES, as visitas à Casa Nostra ocorrerão no sábado (7) e domingo (8), em horários agendados. Por cerca da 80 minutos, os visitantes poderão explorar o espaço expositivo que narra a saga da imigração italiana no Espírito Santo em um tour guiado, além de conhecer o casarão histórico e participar de uma experiência cultural e sensorial.

Os ingressos custam R$ 90,00 (valor promocional) e podem ser adquiridos aqui: https://tiketo.com.br/evento/1776. As vagas são limitadas.

Serviços:

4ª edição da Feira Estadual de Turismo Rural – RuralturES

Data: 5 a 8 de setembro (quinta a domingo)

Local: Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante

A entrada é gratuita, mas os ingressos para as experiências são limitados. Verificar disponibilidade no link: https://tiketo.com.br/evento/1776