Saúde: governo abre edital para selecionar profissionais no ES

A Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), e a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) lançaram, na última terça-feira (10), o edital para selecionar profissionais para atuarem nas áreas de ciência de dados e segurança do trabalho, sendo: um (01) cientista de dados; um (01) especialista em Ciência de Dados na Saúde e um (01) técnico de Saúde e Segurança do Trabalho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro, pelo site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos. O edital ICEPi 042/2024, referente às vagas ofertadas, está disponível no mesmo endereço eletrônico.

LEIA TAMBÉM: Das 35 candidaturas para prefeito no Caparaó, apenas três são mulheres

Os candidatos selecionados vão atuar no projeto intitulado Laboratório de Pesquisa e Inovação sobre Saúde e Segurança do Trabalho do Serviço Público Estadual (Lab Rede Qualivida 2.0), uma parceria entre o ICEPi e a Seger, que desenvolve processos para a qualidade de vida e saúde e segurança do trabalho por meio da utilização de ferramentas e metodologias atualizadas. O valor da bolsa pode chegar a R$ 6.500,00.

Conheça o projeto

O projeto apoia a Gerência de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (Gesat), da Seger, na identificação das necessidades e problemas na saúde e segurança no trabalho, bem como mapeia as prioridades, formula subsídios técnicos e soluções para estruturar políticas voltadas à saúde e segurança no trabalho dos servidores do poder executivo no Espírito Santo.

O Lab Rede Qualivida 2.0 também analisa e propõe ações relacionadas às práticas normativas, fiscalização, monitoramento e à assistência da saúde e da segurança no trabalho dos servidores para tornar os ambientes laborais mais saudáveis e seguros.