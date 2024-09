Secretário presta contas sobre as finanças do ES no Poder Legislativo

O secretário estadual da Fazenda do Espírito Santo, Benício Suzana Costa, prestará contas sobre as finanças do Estado, nesta segunda-feira (30), na Assembleia Legislativa. A reunião acontece, a partir das 13h30, no Plenário Dirceu Cardoso.

LEIA TAMBÉM: Cinco dicas essenciais para tratar a seletividade alimentar infantil

O titular da pasta vai apresentar dados referentes às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Ele será ouvido pela Comissão de Finanças da Casa.

A ida do secretário da Fazenda ao Poder Legislativo atende ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar 101/2000, o mesmo vale para o ministro da Fazenda no Congresso Nacional.