Segurança nas eleições do ES: plano estratégico é entregue ao TRE

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) entregou ao Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo (TRE-ES), nessa segunda-feira (2), o Plano Estratégico de Atuação Integrada Estadual na Operação ES Eleições 2024, que tem como objetivo garantir a paz e a segurança durante o período eleitoral no Espírito Santo.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, realizou a entrega do documento para o presidente do TRE, desembargador Carlos Simões Fonseca. O encontro ocorreu na sede do TRE, em Vitória.

O primeiro turno das eleições ocorrerá no dia 06 de outubro e o segundo, caso haja, está previsto para o dia 27 de outubro. Em 2024, brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores.

O planejamento da Operação ES Eleições 2024 é realizado pela Sesp, em apoio e parceria com o TRE-ES e será o norteador para o planejamento e a execução de ações e operações direcionadas aos eventos relacionados ao processo eleitoral até o fim do segundo turno. Todas as ações relacionadas à segurança do pleito estão previstas no Plano, bem como a função de cada órgão envolvido no evento.

Esse trabalho será desenvolvido de forma multisetorial, reunindo instituições das esferas federal, estadual e municipal. Desta forma, o objetivo é prevenir e coibir a adoção de condutas eleitorais irregulares ou ilegais, apoiar autoridades e garantir que o processo eleitoral transcorra de modo pacífico e seguro.

O secretário Leonardo Damasceno afirmou que espera mais um ano de boa atuação das forças de segurança, na garantia do momento mais importante da democracia, que é o direito ao voto e à eleição dos representantes da população.

“Foram meses de planejamento, que resultaram neste plano integrado que vai nortear as ações da Operação Eleição 2024. Estaremos a postos, nos dias de votação, acompanhando durante todo o tempo o que vai acontecendo no Espírito Santo, de norte a sul, para garantir que tudo ocorra dentro da normalidade”, ressaltou Damasceno.