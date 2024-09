Sete pessoas são presas durante operação no Espírito Santo

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-CENTRAL), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Polícia Militar do Espírito Santo e da Secretaria de Justiça (SEJUS), deflagrou, nesta segunda-feira (23), a fase ostensiva da denominada Operação “Bethânia”.

Segundo o MPES, a investigação foi instaurada pelo GAECO com o objetivo de investigar a atuação da organização criminosa no município de Viana e região que, agindo de forma organizada e contínua, se dedica ao tráfico de drogas e crimes conexos. A operação também busca colher provas das atividades criminosas dos integrantes da organização.

Leia também: Idoso morre após ser atingido por carro na ES 487, em Itapemirim

Estão sendo cumpridos um mandado de prisão temporária e 32 mandados de busca e apreensão em municípios de Viana e Cariacica, em cumprimento de decisão judicial expedida pela 1ª Vara Criminal de Viana. Foram presas sete pessoas até o momento, entre elas, um foragido da Justiça. Houve também a apreensão de drogas, dinheiro e uma arma, além de vários celulares.