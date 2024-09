Setor atacadista e distribuidor do ES registra crescimento de 25,3%

Em uma crescente no desempenho econômico, o setor atacadista e distribuidor no Espírito Santo contribuiu com R$ 2,6 bilhões ao tesouro estadual referente ao ICMS no primeiro semestre de 2024. Esse montante representa um crescimento real de 25,3%, considerando a inflação do período, em comparação aos R$ 2,1 bilhões arrecadados no mesmo intervalo de 2023, conforme dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES) para a sexta edição do relatório Atacado em Perspectiva, do Sincades.

Os dados mostram, ainda, que o setor foi responsável pela maior parte do total de arrecadação de ICMS do governo estadual, que somou R$ 10,3 bilhões no primeiro semestre de 2024.

A relevância do setor também é evidenciada pela adesão ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES). Durante o primeiro semestre de 2024, 251 empresas atacadistas se inscreveram no programa, elevando o total de contratos ativos no setor para 2.141.

O relatório econômico Atacado em Perspectiva é disponibilizado pelo Sincades, realizado em parceria com o Observatório da Indústria.

Aumento nos postos formais de trabalho

O setor atacadista e distribuidor também continua apresentando bom desempenho na geração de empregos formais. Segundo o relatório econômico, o setor abriu 2.416 postos formais de trabalho, resultado da diferença entre 17.662 trabalhadores admitidos e 15.246 desligados.

O bom desempenho foi puxado pelo comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (+438), pelo comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores (+410) e o comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (+381).

Destaques

O relatório apresenta, ainda, projetos que receberão investimentos nos próximos cinco anos, no Espírito Santo. Segundo o levantamento do Observatório da Indústria/Findes, o valor estimado é de R$ 19,3 bilhões, distribuídos em 58 municípios capixabas. Além disso, o documento traz o desdobramento do pedido do Sincades junto à Sefaz-ES de propor alterações na Lei n.º 10.568, de 26 de julho de 2016, que trata do Compete-ES.

Revela, também, o índice de confiança dos empresários do Espírito Santo, que atingiu 106,5 pontos, permanecendo acima dos 100 pontos. Isso quer dizer que o comércio capixaba iniciou o 2º semestre otimista no que diz respeito às expectativas futuras em relação à economia e à intenção de investimento.

Os dados do relatório apontam ainda que, apesar de o cenário macroeconômico nacional ter se deteriorado desde o início do ano, o Espírito Santo tem apresentado um desempenho positivo em vários setores econômicos locais.