Setor de hiper e supermercados capixaba cresce 2,8% no primeiro semestre

O segmento de hiper e supermercados capixaba está em alta: dados do Relatório Connect Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo) apontam que, no primeiro semestre deste ano, o setor já acumulou um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período de 2023.

Os dados do Relatório Connect 2023, Panorama do Consumo, também mostraram que, em todo o ano passado, o comércio capixaba em geral obteve o melhor desempenho da série histórica analisada, iniciada em 2010, sendo que o setor de hiper e supermercados registrou o maior crescimento em 2023, de 6,6% em relação a 2022.

Para mostrar toda a inovação e realizar debates essenciais para o segmento, será realizada, entre os dias 10 e 12 de setembro, a Acaps Trade Show, que terá participação especial do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, com um estande institucional integrado no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A intenção da federação é apresentar seus principais serviços, cursos e projetos no evento, considerado como a maior convenção e feira de negócios do varejo do Espírito Santo. Serão divulgados itens como o Cartão do Empresário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), parques aquáticos e hotéis, consultórios médicos e odontológicos do Serviço Social do Comércio (Sesc-ES), além dos cursos de educação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES).

Setor de hiper e supermercados

Outro destaque da federação na convenção fica por conta do presidente da entidade, Idalberto Moro, que dará uma palestra no dia 11 (quarta-feira), juntamente com Paulo Baraona, presidente da Findes, tendo como mediador Ricardo Frizera, sócio-diretor da Apex. O tema do debate será “Potencialidades do Espírito Santo – Cenários e projeções econômicas”, que vai ser realizado no auditório Master, das 18 às 19 horas.

Além disso, a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES Ana Carolina Júlio fará uma participação no Acaps Podcast, com o tema “Evolução do varejo e setor supermercadista”. A gravação, com a apresentadora Carol Monteiro, será também no dia 11 às 14 horas, com o diretor da Acaps Luiz Coutinho.

No estande do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, representantes da federação vão explicar aos participantes da Acaps Trade Show sobre o Cartão do Empresário, que é um clube de benefícios voltados para empreendedores do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo Microempreendedor Individual (MEI), que oferece descontos e vantagens exclusivas.

Entre os principais privilégios do cartão, estão a oferta de 26% de redução nas mensalidades das escolas Sesc-ES para crianças até o 5º ano, as consultas on-line 24 horas por dia sem pagar nada, o atendimento médico em 36 especialidades, disponível a qualquer hora e sem custo adicional pelo aplicativo VC Protegido, os 25% de desconto na formação de jovens aprendizes para atuar nas empresas – os estudantes recebem qualificação no Senac-ES, referência em capacitação para o mercado de trabalho. Além disso, há ainda Pix ilimitado no Sicoob, sendo transferências de forma rápida e segura, e também o cartão de crédito sem anuidade e com R$ 20 de bônus na conta.

Fecomércio-ES

Também no estande do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, haverá dois pocket-talk. O primeiro será sobre food service para o supermercado. Com a mediadora Patricia Lino, o fundador e Co-CEO da Foozi, Felipe Araújo, e o CEO da Tegrus, Felipe Lomeu, vão falar sobre o tema: Gestão e inteligência de compras para restaurantes, hotéis e padarias no próximo dia 10 (terça-feira), às 16 horas.

Já no dia 11, quarta-feira, o enfoque será “ESG na prática: como restaurantes, hotéis e padarias podem reduzir desperdícios com a Food To Save”, com os palestrantes Mario Cesar Loureiro Deboni, que é city manager da Food To Save, e Raysa Coutinho, gerente comercial e de operações do Grupo Coutinho. O debate começa às 16 horas no estande do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac.

“Estamos entusiasmados com a participação do Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac na Acaps Trade Show 2024. Este é um momento estratégico para apresentarmos nossas soluções inovadoras e fortalecer o relacionamento com o setor varejista. Nosso compromisso é contribuir para o desenvolvimento do comércio capixaba, oferecendo qualificação profissional e serviços que impulsionam a competitividade e o crescimento das empresas”, frisou Idalberto Moro.

Sesc-ES

Durante a Acaps Trade Show, o Sesc-ES irá apresentar, no estande integrado do Sistema, suas cinco linhas de serviços, que são nas áreas de lazer (parques aquáticos e hotéis), saúde (consultórios médico e odontológico), cultura (apresentações no Teatro Sesc Glória), educação (ensino fundamental, até o 5º ano) e assistência em geral.

Na área social, representantes da entidade vão explicar sobre seu principal projeto, o Sesc Mesa Brasil, Programa de Segurança Alimentar e Nutricional que distribui alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, próprios para o consumo, e também oferece ações educativas com cursos de culinária em comunidades.

Senac-ES

Já o Senac-ES levará sua unidade móvel de gastronomia totalmente preparada para ofertar cursos, qualificação, profissionalização e oficinas voltados para a área de gastronomia, para todos os cantos do estado. A carreta funciona como um laboratório de aprendizagem sobre rodas, equipado com tecnologia de ponta, para proporcionar aos estudantes uma experiência completa.

Os profissionais do Senac-ES também farão palestras importantes para o segmento supermercadista. A nutricionista e instrutora de Educação Profissional em Segurança Alimentar na entidade Luciana Dalarmelina vai destacar os controles nos processos operacionais de um supermercado e sua influência na qualidade dos alimentos comercializados na palestra “Qualidade no supermercado: incluindo boas práticas na base da operação”. O assunto será apresentado no dia 12 (quinta), às 15 horas, no auditório Ciclo do Conhecimento.

Já o gastrônomo Bruno de Oliveira, instrutor do Senac-ES, irá abordar o tema “Controle de desperdício: criando uma visão gerencial para minimizar perdas”, focando em alimentos na produção e distribuição. A palestra será também no dia 12 (quinta), às 19 horas, no auditório Ciclo do Conhecimento.

Além disso, a entidade apresentará seu portfólio de cursos de educação profissional, que prepara os alunos para o trabalho de forma inovadora e promove a inserção produtiva para gerar emprego formal.