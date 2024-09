Sintomas de esclerose múltipla: o que você sente pode ser; não confunda

Os sintomas de esclerose múltipla podem ser confundidos com os de diversas doenças como , por exemplo, o Acidente Vascular Cerébral (AVC).

Foi assim com o secretário estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni (União), que fez um alerta em sua rede social.

LEIA TAMBÉM: Moradores de Muniz Freire fecham acesso à Rodovia ES-472 em protesto

A dormência nos membros é um dos principais sintomas de esclerose múltipla, uma doença neurológica desmielinizante autoimune crônica.

Por meio de um vídeo, Rigoni deu detalhes de como descobriu que tinha a doença. Em seu depoimento ele ainda narra como foi o dia em que, de fato, ele resolveu investigar o que ele achava que era AVC.

Veja o depoimento: