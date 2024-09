Sistema Aquaviário recebe quarta embarcação

A baía de Vitória recebeu na última quinta-feira (26), o quarto barco do Sistema Aquaviário. Batizado de “Morro do Moreno”, a nova embarcação de dois andares tem capacidade para cerca de 110 passageiros, e realizará o trajeto entre as estações de Prainha, em Vila Velha, e Praça do Papa, em Vitória.

No último mês, o Aquaviário completou um ano de funcionamento. Integrado ao Sistema Transcol por meio do Cartão GV, o modal já transportou cerca de 500 mil passageiros. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, reforça que a expansão do Aquaviário reflete o compromisso do Governo com a qualidade e eficiência do transporte público.

“Em apenas um ano de operação, vemos como a população abraçou essa nova alternativa de mobilidade, o que demonstra o sucesso do sistema. O Aquaviário oferece uma alternativa rápida e confortável para a população, além de já ter se mostrado um importante atrativo turístico. Com a entrega desta quarta embarcação e a previsão de novas estações, estamos tornando o Aquaviário cada vez mais acessível e integrado, melhor atendendo às necessidades da nossa população”, concluiu o secretário.

O Governo do Estado planeja a ampliação do Sistema Aquaviário nos próximos anos, com a construção de novas estações. A previsão é que em Vitória, os passageiros possam embarcar e desembarcar em novas estações que serão construídas no antigo Terminal Dom Bosco, na Praça Pio XII e na Rodoviária de Vitória. Outras estações também estão previstas nos municípios de Cariacica e Vila Velha, garantindo maior conectividade ao sistema.