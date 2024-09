Suspeito de causar prejuízo de R$ 200 mil a comerciante é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), prendeu, nesta sexta-feira (13), um homem de 43 anos, suspeito de estelionato contra um comerciante de Vitória. A vítima sofreu um prejuízo superior a R$ 200 mil. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, no bairro Porto de Cariacica, no município de Cariacica.

Leia também: Mãe e filha ficam feridas após moto bater em cavalo em Marataízes

O titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, delegado Fabiano Alves, informou que a investigação identificou o suspeito como responsável por um estelionato, que ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2023.

“A vítima, um homem de 45 anos, proprietário de um posto de combustíveis, foi enganada pelo autor, que se passou por empresário com uma frota de veículos e firmou um contrato para abastecimento. Ele enchia caminhões de combustível com a promessa de pagamento quinzenal, mas não tinha nem empresa nem frota de veículos. Após obter os combustíveis, ele os revendia, sem pagar a vítima”, explicou o delegado Fabiano Alves.

De acordo com o delegado, o suspeito não ia pessoalmente ao posto, mas contratava caminhoneiros para buscar os combustíveis. Além disso, chegou a contratar uma secretária, pedindo que ela trabalhasse de forma remota para dar a impressão de que a empresa era legítima. “Ela atendia ligações e procurava fornecedores acreditando que estava trabalhando para uma empresa real, mas, ao final, também foi enganada e não recebeu nenhum pagamento pelo tempo trabalhado”, acrescentou Fabiano Alves.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.