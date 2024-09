Suspeito de duplo homicídio é preso com grande quantidade de armas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou uma operação na última sexta-feira (13), prendendo um homem apontado como o mandante de um duplo homicídio, ocorrido no dia 16 de outubro de 2020, no bairro Porto Canoa, Serra.

Cinco pessoas já haviam sido detidas anteriormente, incluindo um advogado. O preso era o único foragido do caso.

A ação ocorreu no bairro Planeta, em Cariacica, onde foram apreendidos seis armas de fogo, entre elas: dois fuzis, 29 carregadores, 2.304 munições de diversos calibres, além de um colete balístico, camisas com dizeres Polícia Civil e Poder Judiciário, um veículo e R$ 1.142,00 em espécie.

Confira a lista completa dos materiais apreendidos:

Armas de fogo (6):

1 Fuzil Daniel Defense, calibre 5.56, nº 000795

1 Fuzil Colt, calibre 7.62, nº raspado

1 Escopeta Taurus 586, calibre 12, nº raspado

1 Pistola Glock G21, calibre .45, nº BNC968

1 Pistola Glock G25, calibre .380, nº LUH563

1 Revólver Taurus Special, calibre .38, nº raspado

Carregadores (29):

3 carregadores para calibre .45

3 carregadores para calibre .380

8 carregadores para calibre 9mm

2 carregadores para calibre .40

3 carregadores para calibre 5.56

Munições (2.304):

1217 munições de calibre .40

35 munições calibre 12

80 munições calibre .32

113 munições calibre 9mm

92 munições calibre .45

11 munições calibre .38

576 munições calibre 5.56

60 munições calibre 7.62

120 munições calibre .380

Foram apreendidos também:

1 colete balístico

2 camisas com os dizeres Polícia Civil

1 camisa com os dizeres do Poder Judiciário

1 veículo Corolla

2 celulares

1 CNH falsa

R$ 1.142,00 em espécie