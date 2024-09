Suspeito mais procurado do extremo norte é detido em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na última sexta-feira (6), um homem de 25 anos, considerado o mais procurado do extremo norte do Estado. A prisão ocorreu no bairro Floresta, no município de Conceição da Barra.

Na tarde de sexta-feira (6), a equipe de policiais militares recebeu informações da DP de Conceição da Barra sobre a presença do foragido em uma residência no bairro Floresta. Após solicitar apoio das demais guarnições e deslocar-se ao local, os policiais, com a permissão da responsável pelo imóvel, adentraram a residência. O suspeito tentou fugir, mas foi detido. Durante a revista, foram encontrados dinheiro, um revólver, munições e drogas.

De acordo com as investigações da Delegacia de Conceição da Barra, o detido é um indivíduo de extrema periculosidade, chefe do tráfico na cidade e está diretamente ligado aos últimos cinco homicídios ocorridos este ano em Conceição da Barra.

Segundo a Polícia Civil, com a prisão do suspeito, que estava armado e com drogas no momento da detenção e, considerando que os demais membros da quadrilha foram presos neste mês (dois menores e um indivíduo que veio a óbito em confronto com a polícia), os inquéritos policiais poderão ser concluídos com êxito.