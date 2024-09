Suspeito de furtar vários carros é preso na BR-101, no Espírito Santo

Na tarde do último sábado (28), por volta das 12h50, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou uma abordagem a um veículo VW Gol, de cor azul, na altura do km 152 da BR-101, em Linhares.

Leia também: Policiais recuperam carro furtado de locadora de automóveis no ES

Segundo informações da PRF, durante a abordagem, o condutor se apresentou e confessou ter furtado o veículo em questão, na cidade de Catuji (MG). Sendo este, o quarto veículo subtraído por ele no período de vinte dias, utilizando uma chave micha.

Diante dessas informações, o Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Furtos e Roubos do Estado de Minas Gerais, Eduardo Gil, entrou em contato com a equipe da PRF, onde informou que o condutor abordado, teria furtado diversos veículos do mesmo modelo, trazendo todos para o Espírito Santo, para prováveis compradores.

O envolvido também possuía um mandado de prisão aberto em seu desfavor, por conta do crime de homicídio. Assim, o condutor foi preso e o veículo, entregue na Delegacia de Polícia Civil.