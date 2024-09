Suspeitos de matar taxista são presos no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, prendeu um homem de 22 anos e uma mulher de 44 anos, acusados de latrocínio do taxista José Erculano Marques, de 75 anos.

No ocorrido, a vítima foi encontrada morta no porta-malas de seu veículo, no dia 10 de março, próximo a uma ferrovia, no bairro Jacuhy, na Serra, um dia após o crime.

Durante a investigação, três suspeitos foram identificados, restando um homem ainda foragido.