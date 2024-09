Taekwondo: ES conquista 12 medalhas no Super Campeonato Brasileiro

O Espírito Santo encerrou a participação no Campeonato Brasileiro de Taekwondo com 12 medalhas, neste domingo (15). Foram sete ouros, três pratas e dois bronzes faturados na competição, que aconteceu em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia.

Entre os competidores, Pedro Arthur Alves, Fillipe Almeida, João Vitor Gomes, Lucas Alberto Lutezk, Gabriele Stein e Renata Braido são os contemplados pelo Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que subiram ao pódio. Parte da delegação teve ainda as passagens áreas concedidas pelo programa Voe Atleta, também da Sesport

Único medalhista capixaba da categoria cadete, Gabriel Oliveira subiu ao topo do pódio na disputa Sub-14. Já categoria adulta, o destaque ficou por conta dos atletas João Vitor Gomes (até 63 kg) e Pedro Arthur Alves (+87 kg), que trouxeram o ouro.

As outras cinco medalhas de ouro foram conquistadas na categoria master, pelos atletas Leni Junior (+ 80 kg), Antônio Jose Barbosa de Oliveira (até 80 kg), Luís Antônio de Mattos Silva (até 74 kg) e Pedro Paulo Francelino (até 68 kg).

Gabriele Stein, Renata Braido e Lucas Alberto Siqueira foram os medalhistas de prata, enquanto Bruno Leitão Lube e Fillipe Almeida faturaram o bronze.

Com o resultado, o Espírito Santo ficou em oitavo lugar geral na competição. Ao todo, a delegação capixaba contou com 31 atletas. A Sesport, por meio do programa Voe Atleta, garantiu a participação de 15 dos integrantes, concedendo passagens aéreas para a ida e retorno da disputa.

Os contemplados foram: Alyce Filipini Pessin, Ana Beatriz Chagas, Ayla Castiglioni, Breno Monteiro, Bryan Lopes, Emilly Pereira Linhares, Gabriel Oliveira, Isaac Akira, Julia Pinheiro Pertel, Leandro Nunes, Lucas Sammyr, Mikaela Oliveira, Nicolas Almeida, Raquel Oliveira e Renata Braido Landi, além dos técnicos Charlles Barbosa de Oliveira, Pedro Paulo Francelino, Getúlio Cristóvão e Fausto Peçanha Feliz.