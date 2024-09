Turismo: Poder Legislativo reconhece serviços prestados pelo diretor do GFC

O diretor do Grupo Folha do Caparaó – GFC Eventos, Elias Carvalho, será um dos homenageados da sessão solene em homenagem ao Dia do Turismo, nesta segunda-feira (30), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A iniciativa é da Comissão de Turismo e Desporto, que tem como presidente o deputado estadual Coronel Weliton (PRD).

LEIA TAMBÉM: Compromisso com o Sul do ES: Grupo Folha do Caparaó completa 20 anos

O turismo é uma das principais forças impulsionadoras do desenvolvimento econômico e cultural do estado e a homenagem visa reconhecer a importância do setor, que gera emprego, renda e promove o Espírito Santo para o Brasil e o mundo.

O GFC contribui para movimentar a economia capixaba, não só divulgando as belezas do Espírito Santo por meio do portal AQUINOTICIAS.COM, mas também por meio de dois grandes festivais musicais, que já entrou para o calendário das festas mais badaladas e esperadas do Sul do estado.

No primeiro semestre, diversos empregos diretos e indiretos são gerados na promoção do Penha Roots, considerado o maior festival de reggae e forró pé de serra do Caparaó.

Com a mesma proposta, para aquecer ainda mais a economia, na segunda metade do ano, o GFC Eventos promove o evento de música mais charmoso do Caparaó, o Festival de Inverno de Guaçuí.

Elias Carvalho é um dos principais incentivadores do desenvolvimento do turismo capixaba, tendo importante participação em debates que visam melhorias para a Região do Caparaó.