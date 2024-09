Umidade do ar deve ficar abaixo dos 20% no Sul do ES nesta segunda (2)

Nesta segunda-feira (2), o tempo continua aberto em todo o Espírito Santo, sem chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde em todo o oeste capixaba e cair para menos de 20% nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. Segundo o Coordenação de Meteorologia do Incaper, há previsão de vento moderado no litoral, com rajadas mais intensas no litoral Sul.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo dos 30%) no período da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.