Urgente: baixa umidade deixa o Sul do Estado em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã deste sábado (14) alerta de baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%, para o Sul do Espírito Santo.

O alerta com baixo risco de incêndios florestais e à saúde humana e animal, segue até as 21 horas de hoje.

Diante do excesso de calor e baixa umidade, as orientações são que se beba bastante líquido, evite desgastes físicos nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em caso de emergência, acione à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Foto: Reprodução | Inmet