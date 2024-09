Veículo é apreendido pela PRF na BR-101; confira o motivo

Um veículo Fiat/Strada Advent Flex, de cor preta, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite da última segunda-feira (2), no km 149 da BR-101, em Linhares.

De acordo com a equipe, dois ocupantes estavam no veículo e, durante a fiscalização, os agentes constataram que os números do chassi e motor apresentavam sinais de abrasão e de remarcação.

Leia também: Polícia dá detalhes do local onde corpo de taxista foi encontrado

Aos policiais, o condutor informou ter adquirido o automóvel há cerca de três meses em uma troca a outro veículo. Afirmou ainda que não sabia que o carro era clonado. Os detidos e o veículo foram encaminhados ao plantão do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares.