Veículo furtado é recuperado pela PRF na BR-101 no Espírito Santo

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto nas proximidades do KM 270 da BR-101, em Serra.

Durante a operação, os agentes abordaram um Renault Sandero de cor vermelha, conduzido por um homem de 35 anos. Após verificação, constataram que o veículo possuía restrição de furto, ocorrido em 12 de abril de 2024, no município de Contagem (MG).

A ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Serra.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.