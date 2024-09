Veículo roubado no Rio de Janeiro é apreendido na BR-101, no ES

Neste sábado (28), por volta das 18h15, no km 345 da BR-101, em Guarapari, um veículo VW/Virtus foi abordado, trafegando no sentido Guarapari x Rio de Janeiro.

Segundo informações da PRF, o condutor do veículo, que trafegava pela BR-101, portava a versão impressa do e-CRLV, estando o veículo registrado em nome da Empresa MOVIDA LOCAÇÃO e devidamente licenciado.

Porém, após isso, o homem informou que o veículo havia sido locado por um tio, advogado, residente de Cabo Frio (RJ), com quem trabalha. Ao observar mais atentamente as placas de identificação do veículo e realizar a leitura do QRCODE, não foi retornada informação por meio do aplicativo SENATRAN.

Diante disso, a PRF suspeitou de uma possível adulteração veicular, impulsionando assim os policias para uma avaliação mais minuciosa. Em seguida, foram avaliados outros itens de identificação, constatando assim, que estavam adulterados.

Ainda segundo a PRF, o número do motor apresentava marcas de lixamento. Assim, sendo possível constatar que o veículo era adulterado e que, o verdadeiro veículo abordado, era um VW/Virtus AB, com ocorrência de roubo/furto no Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto de 2024.

Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari.