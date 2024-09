Vídeo: acidente grave entre veículos é registrado em Marataízes

Dois carros bateram de frente na ES 490, no trecho conhecido como “Matinha”, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Marataízes, na tarde desta quarta-feira (11).

O acidente envolveu um veículo Peugeot, de cor verde, e um Honda/Civic. Com a força do impacto da batida, a frente do Peugeot ficou bastante destruída. Ainda não há informações sobre a causa do acidente e se houve feridos.

Mais informações em instantes.