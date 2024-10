3° Prêmio da Música Capixaba homenageia Alexandre Lima

O 3° Prêmio da Música Capixaba, portanto, homenageia Alexandre Lima. O evento ocorre no dia 29 de outubro, às 19h, no Teatro Universitário da UFES.

Essa homenagem, assim, celebra a significativa contribuição de Alexandre à cultura nacional. Ele é amplamente conhecido por criar um ritmo único que combina congo, reggae e pop.

Além disso, carinhosamente apelidado de “rockcongo”, esse estilo inovador inspirou uma nova geração de músicos brasileiros e capixabas.

Além disso, Alexandre projetou internacionalmente as raízes da música do Espírito Santo. Como resultado, seu ritmo se tornou uma característica marcante da banda Manimal.

Na década de 90, a Manimal, portanto, conquistou grande sucesso nacional e realizou temporadas internacionais, ocupando palcos europeus. O grupo fez mais de 30 shows em diferentes países e participou da programação cultural da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006.

Além disso, a banda também foi finalista do “Les Decouverts de RFI”, sendo considerada um dos oito melhores trabalhos de pesquisa da América Latina e Caribe. Em 1998, a Manimal foi eleita “Revelação da Expo 98” em Lisboa, Portugal, e ganhou prêmios de “Melhor CD” e “Trilha Sonora Original” no Festival de Cinema do Maranhão.

Nesse mesmo ano, e no seguinte, a banda fez turnê por Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica e Holanda.

Em 2013, Alexandre Lima, portanto, iniciou uma nova fase como secretário municipal de Cultura de Vitória.

No mesmo ano, ele, infelizmente, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante cirurgia para retirada de um aneurisma na aorta. Infelizmente, faleceu em março de 2024, após 10 anos em coma.

Por fim, o Prêmio da Música Capixaba é realizado pela MM Projetos Culturais e pela Secult ES, com patrocínio da ArcelorMittal. O prêmio reconhece a importância da cena musical capixaba, com apoio da UFES e TVE.