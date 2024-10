Videoarte “Uma Cidade, Duas Cidades” estreia em Anchieta

Com estreia marcada para 6 de novembro, o videoarte “Uma Cidade, Duas Cidades”, de Luciano Albertazzi Bravo, propõe uma investigação profunda sobre a cidade de Anchieta. Sendo assim a obra questiona: quantas cidades cabem em uma só? Qual o papel do registro e da memória na invenção de um local?

Contudo a exibição ocorrerá durante a Mostra Paulo Gustavo, em Anchieta, Espírito Santo. Luciano afirma que refletir sobre esses temas na cidade é particularmente interessante. Nos últimos 20 anos, o turismo e a indústria transformaram a economia local, promovendo um crescimento diversificado.

As imagens produzidas pelo poder público e pela publicidade empresarial criam uma cidade voltada para o consumo. Essas representações resultam em um balneário repleto de corpos, bens de consumo e comportamentos moldados pelo interesse econômico. Contudo, ainda existe a Anchieta da memória e do cotidiano.

A realização de projetos culturais relacionados à fotografia em municípios do interior é fundamental. “Uma Cidade, Duas Cidades” pode provocar reflexões essenciais, mas a urgência vai além. Políticas públicas e iniciativas robustas são necessárias para promover educação e cultura fotográfica.

Luciano Albertazzi Bravo, editor independente, escritor e fotógrafo, assina sua primeira obra audiovisual com este projeto. A coordenação conta com Ellen Krause Bravo, com consultoria de Iris Maria Negrini Ferreira e pesquisa de Maria Alessandra de Freitas Barros.

Serviço:

Obra: “Uma Cidade, Duas Cidades” (videoarte, 8’06”)

06 de novembro de 2024 Horário: 18 horas

18 horas Local: CEU das Artes, Rodovia do Sol, bairro Planalto, ao lado do Corpo de Bombeiros, Anchieta/ES.

Por fim o videoarte é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, concedidos pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura Municipal de Anchieta.