Afonso Cláudio: suspeitos que trocaram tiros com prefeito estavam em moto

A Polícia Militar informou que foi acionada na noite dessa terça-feira (22), para uma possível ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo sofrida pelo prefeito reeleito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta (PP), na localidade de Vargem Grande, zona rural do município.

Os militares foram até a residência do prefeito, que relatou que estava de carro em uma estrada de terra, a caminho de casa, quando dois indivíduos em uma moto efetuaram disparos em direção ao veículo. A vítima disse que, para se defender, atirou contra os suspeitos com uma pistola 9mm e seguiu para casa, enquanto os indivíduos se evadiram. A perícia foi acionada. Nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil ressaltou que as diligências e investigações relacionadas à tentativa de homicídio estão em andamento para identificar e responsabilizar os autores do crime.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Disque-Denúncia 181

A PC reforça a importância da colaboração da população nas investigações, incentivando o uso do Disque-Denúncia 181, que garante anonimato. Informações e provas, como vídeos e imagens, podem ser encaminhadas também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

Já a Polícia Científica (PCIES) informou que equipes realizaram a perícia no veículo da vítima, que apresentava três perfurações de arma de fogo no para-brisa dianteiro e duas no vidro traseiro. Demais perícias complementares estão em andamento em caráter de urgência pela instituição.

Autoridades políticas se pronunciam

O governador Renato Casagrande (PSB), Ricardo Ferraço (MDB) vice-governador, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos (União) e o deputado federal e presidente dos Progressistas no Estado, DA Vitória, se solidarizaram com o prefeito na manhã desta quarta-feira (23).