Casagrande se pronuncia sobre atentando contra o prefeito de Afonso Cláudio

Após o prefeito reeleito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta (PP), sofrer uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (22), o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), usou suas redes sociais para lamentar o ocorrido.

“Lamento muito o atentado sofrido pelo prefeito reeleito Luciano Pimenta, de Afonso Cláudio. As Polícias Civil e Científica, com o acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública, iniciaram imediatamente as investigações dos fatos para que os responsáveis sejam identificados e punidos com rigor,” disse Casagrande.

O carro que o chefe do Executivo municipal conduzia foi alvejado por três perfurações no para-brisa dianteiro e dois no vidro traseiro do veículo. Ninguém ficou ferido. Luciano Pimenta relatou que revidou aos disparos. O prefeito reeleito possui porte e posse de arma. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

O portal AQUINOTICIAS.COM segue na apuração do caso. Assim que obtivermos mais informações a pauta será atualizada.