Alceu Valença traz para o ES seu novo show “Alceu Dispor”

O novo show “Alceu Dispor” é um trocadilho com o nome do cantor, mas também traz o conceito do artista, que coloca à disposição do público uma avalanche de sucessos. Sendo todos consagrados no país, com números de acesso maiúsculos nas plataformas de streaming.

Sendo assim, ao lado de sua banda, o cantor interpreta músicas como “Anunciação”, “Tropicana”, “Coração Bobo”, “Taxi Lunar”, “Pelas Ruas que Andei”, “Girassol”, “Como Dois Animais”, “Belle de Jour”, cujo vídeo ultrapassou a marca das 240 milhões de visualizações no YouTube.

Além destas, temas de Luiz Gonzaga, como “Baião”, “Vem Morena”, “Sabiá”, “Xote das Meninas” e “Pagode Russo” reforçam as digitais do agreste e do sertão na identidade do artista.

O título do espetáculo descende de um meme que viralizou nas redes sociais; além disso, virou figurinha de aplicativo de mensagens e ilustração em camiseta de grife jovem. Isso ocorre num momento em que o cantor angaria cada vez mais fãs de diferentes gerações.

Com mais de cinco milhões de seguidores em suas redes, Alceu está, portanto, à disposição de fãs de múltiplas nacionalidades. Tendo como base uma crescente de adeptos em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Alemanha e Suíça, ele passa a se apresentar regularmente, sempre com lotação esgotada.

Por fim, Alceu Valença canta ao lado de Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo) e Cassio Cunha (bateria).

Mais informações:

“Alceu Valença em Alceu Dispor”

Local: Espaço Patrick Ribeiro

Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Data: 14 de novembro de 2024 (quinta-feira)

Horário (abertura): 20h

Horário (início): 21h30

Ingressos:

Cadeira a partir de R$ 100 (Meia entrada)

Ingresso solidário R$ 120 (Mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível), mesa a partir de R$1400.

À venda em site.blueticket.com.br

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação: jovens abaixo de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.