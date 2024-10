Alegre recebe evento cultural neste sábado (12)

O Grupo Teatral Caparaó apresenta neste sábado (12) na Biblioteca Municipal de Alegre o projeto LEITURARTE, evento que mistura literatura, música e artes dramáticas.

Sendo assim, quatro autores convidados publicarão um total de cinco obras, e dois músicos executarão trilhas sonoras ao vivo, todos artistas capixabas ou residentes no Espírito Santo há bastante tempo.

Contudo, segundo Danyel Sueth, diretor geral do projeto, a ideia é trazer artistas de diferentes áreas e realizar um congraçamento cultural.

“O foco principal é o incentivo à leitura, apresentar os autores e seus livros ao público de uma forma diferente, trazendo o talento de músicos e atores para que somemos forças em prol dos livros e da arte”.

Os autores convidados apresentam os seguintes livros no evento: Aline Prúcoli com o calendário poético “Temporária”; Aluízio Junior com a poesia de “Punho e a poética do corpo”; Ivan Forneron com os contos de “Quando a Liga dos virgens tuberculosos invadiu a fábrica de cigarros e outras notícias desesperadas” e Danyel Sueth com os romances “Os Da marco” e “Depois que o sol se põe”.

Os músicos Neto Zitão e Ian Oliveira se encarregarão das trilhas sonoras ao vivo enquanto os atores Silva Cogo, Klaus Lucas, Ivan Forneron e Danyel Sueth realizarão leituras teatralizadas de trechos das obras em questão.

A organização distribuirá gratuitamente alguns exemplares de cada obra para o público presente, e o evento, com entrada franca, começará às 20h.

O projeto obteve aprovação no edital de 003/2022 de valorização da diversidade cultural e utilizará recursos do FUNCULTURA para sua realização.

Serviço:

Leiturarte – Literatura, Música e Arte

Data: 12/10/2024

Local: Biblioteca Municipal de Alegre

Hora: 20:00

Entrada Franca

Realização: Grupo Teatral Caparaó

Apoio: SECULT/ES