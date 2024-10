Alegre recebe evento de literatura, música e artes dramáticas

O Grupo Teatral Caparaó apresenta, neste sábado (12), na Biblioteca Municipal de Alegre o projeto LEITURARTE, evento que mistura literatura, música e artes dramáticas.

Quatro autores convidados publicarão um total de cinco obras. Além disso dois músicos executarão trilhas sonoras ao vivo, todos artistas capixabas ou residentes no Espírito Santo há bastante tempo.

Sendo assim o diretor do projeto, Danyel Sueth, explica que a ideia é trazer artistas de diferentes áreas e realizar um congraçamento cultural.

“O foco principal é o incentivo à leitura, apresentar os autores e seus livros ao público de uma forma diferente, trazendo o talento de músicos e atores para que somemos forças em prol dos livros e da arte”, ressaltou.

Contudo os autores convidados apresentam os seguintes livros no evento: Aline Prúcoli, com o calendário poético “Temporária”; Aluízio Junior, com a poesia de “Punho e a poética do corpo”; Ivan Forneron, com os contos de “Quando a Liga dos virgens tuberculosos invadiu a fábrica de cigarros e outras notícias desesperadas”; e Danyel Sueth, com os romances “Os Dalmarco” e “Depois que o sol se põe”.

Além dos músicos Neto Zitão e Ian Oliveira que se encarregarão das trilhas sonoras ao vivo enquanto os atores Silva Cogo, Klaus Lucas, Ivan Forneron e Danyel Sueth realizarão leituras teatralizadas de trechos das obras em questão.

A organização distribuirá gratuitamente alguns exemplares de cada obra para o público presente, e o evento também terá entrada franca.

O edital 003/2022 de valorização da diversidade cultural aprovou o projeto, que será realizado com recursos do Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço:

Leiturarte – Literatura, Música e Arte

Data: 12/10/2024

Local: Biblioteca Municipal de Alegre

Hora: 20 horas

Entrada Franca

Realização: Grupo Teatral Caparaó