Festa Literária de Vargem Alta abre inscrições para rodas de conversa

A 3ª Literalta – Festa Literária de Vargem Alta será realizada na próxima quinta-feira, 10 de outubro, das 9h às 22h, na Estação Ferroviária de Vargem Alta, cidade do sul do Espírito Santo. O evento, gratuito, terá quatro rodas de conversa, e as inscrições para quem deseja participar estão abertas no site oficial: literalta.com

A roda de conversa “Vozes da terra – Poéticas e escritas das tradições indígenas” será a primeira da Literalta, marcada para começar às 10h. O debate será focado na expressividade literária a partir da história indígena no Espírito Santo.

Estarão na roda Marina Rodrigues, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenadora de projetos relacionados à literatura e cultura indígenas; e Dilzeni Cruz Ybotyra, que pedagoga na Escola Municipal Pluridocente Indígena Pau Brasil (EMPI), em Aracruz. A doutora em História Arlete Schubert fará a mediação.

Às 13h50, ocorrerá a segunda roda de conversa, com o tema “Literatura e Poéticas Acessíveis”, com foco em debater uma literatura acessível e inclusiva a todos, todas e todes.

Os convidados são Gabriel Medeiros, escritor e ilustrador que coordena o projeto Mundobrel, direcionada a criar pontes entre crianças surdas e ouvintes; e Antônio Fadini, músico, ator e contador de estórias, especialista em Musicografia Braille. Fabíola Sartório, pedagoga do setor de educação inclusiva da Secretaria e Educação de Vargem Alta, realizará a mediação.

A terceira roda de conversa, marcada para as 15h10, terá como tema “Encantarias, Folias e Poesias”. O objetivo é apresentar uma nova proposta de pensar produções literárias a partir de uma cosmologia decolonial e antirracista.

A produção literária de resistência feita por jovens na contemporaneidade será discutida por Marcéu Rosário, do grupo “Poesia Inútil”, e MinaNaiMCrsos projetos culturais. Janete Vilela, Doutoranda em Humanidades, Culturas e Artes do Programa de Pós-graduação em Humanidades Culturas e Artes (PPGHCA) pela Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO), será a mediadora.

A última roda de conversa, marcada para as 19h30, debaterá as “Poéticas de Resistências na Contemporaneidade”. A produção literária de resistência feita por jovens na contemporaneidade será discutida por Marcéu Rosário, do grupo “Poesia Inútil”, e MinaNaiMC, cantora de rap, poeta e multi-artista, com mediação do professor e pesquisador Caio Ruano, do Instituto Federal do Espírito Santo.

“Neste ano, a gente traz o tema ‘Terra Conta, Terra Canta’, e queremos reverenciar os saberes e poéticas ancestrais do nosso território”, afirma Victorhugo Amorim, produtor executivo do evento.

Mais atrações

A programação da Literalta terá uma série de outras atividades, além das rodas de conversa, incluindo feira de livros, leituras dramáticas e roda de leitura. Também haverá apresentação do Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”, do coral indígena Tape Retxakã (Aracruz-ES) e dos cantores Ronni Silveira e Eloá Puri.

Também estão sendo realizadas oficinas junto aos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Lüebke. Nestas quarta e quinta-feira (1 e 2), Natalie Mirêdia, mestre em Poéticas Visuais pela Universidade de São Paulo (USP) ministrou uma oficina de instalação artística, na qual os estudantes confeccionaram uma cobra com sucata. Também haverá oficinas de rima e de poesia.

Este ano, o evento homenageará, Dona Nilda Castanheira, figura tradicional de Vargem Alta, que criou há mais de 40 anos – e coordena até hoje – o Terreiro de Umbanda Casa de Oxalá.

A Literalta é uma realização da Tangerinas do Deserto Produções, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, e do Funcultura, por meio de edital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), tendo também o apoio da Prefeitura de Vargem Alta.

Serviço:

3ª Literalta – Festa Literária de Vargem Alta

​​​Quando:​ quinta-feira – 10/10/2024, 9h às 22h

Local: Estação Ferroviária de Vargem Alta (ES)​

Programação:

9h (Praça Literária) Banda Musical Presidente Lüebke (Maestro João Netto)

9h30 (Sala Estação) Abertura do Evento

10h (Praça Literária) Abertura de Feira de Livros

10h (Sala Estação) Roda de Conversa: Vozes da terra – Poéticas e escritas das tradições indígenas

Convidados: Marina Rodrigues Miranda; Dilzeni Cruz Vicente Vieira (Ybotyra Tupinikim)

Mediação: Arlete Schubert

11h20 (Praça Literária) Apresentação do Coral Tape Retxakã (Aracruz-ES)

13h20 (Praça Literária) Leitura Dramática

13h50 (Sala Estação) Roda de Conversa: Literatura e poéticas acessíveis

Convidados: Gabriel Medeiros de Queiroz; Antônio Fadini

Mediação: Fabíola Sartório

14h20 (Sala Biblioteca) Roda de Leitura com o projeto Vila Quilombo – Coletivo de Literatura

15h10 (Sala Estação) Roda de conversa: Encantarias, folias e poesias

Convidados: Suely Bispo, Eduardo Ojú

Mediação: Janete Vilela da Paschoa

16h10 (Praça Literária) Caxambu “Fé, Raça e Um Só Coração”

17h10 (Sala Estação) Homenagem à Nilda Castanheira

19h (Praça Literária) Leitura Dramática

19h30 (Sala Estação) Roda de Conversa: Poéticas de Resistência na contemporaneidade

Convidados: Marcéu Rosário Nogueira; Naiane Estevam (Mina Nai MC)

Mediação: Caio Ruano

20h (Praça Literária) Encerramento Feira de Livros

20h30 (Praça Literária) Apresentação Musical com Eloá Puri

21h30 (Praça Literária) Literalta Recebe: Apresentação Musical com Ronnie Silveira

22h30 Fim do evento