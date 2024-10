Alunas de Cachoeiro participam da maior feira de ciência da América Latina

Três trabalhos do Espírito Santo vão ser apresentados na 39ª Mostratec – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. Alunas de Cachoeiro de Itapemirim vão representar o seu estado na feira de ciência e tecnologia que acontece em Novo Hamburgo-RS, no Centro de Eventos da FENAC, de 22 a 24 de outubro de 2024, das 13h30 às 21h, com entrada franca.

O evento é considerado o maior do gênero na América Latina e sua organização é feita pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. A feira vai contar com representantes de 12 países e de 21 Estados da federação.

Leia também: Cachoeiro: academias ao ar livre levam qualidade de vida à população

As jovens pesquisadoras de Cachoeiro analisam tema na área da agricultura na feira de ciência, estudando e a influência do solo no desenvolvimento das plantas.

De Cachoeiro de Itapemirim, do Colégio Jesus Cristo Rei, vem o tema Diferenciação do Percentual de Óleo Essencial em Culturas Florais no Solo Adubado e no Solo com Lama Abrasiva, pesquisado por Micaela Bravim Barrozo e Kamilly de Oliveira Carneiro.

Saiba mais sobre a Mostratec

No total da Mostra, serão apresentados 795 projetos de estudantes do ensino médio e técnico, do ensino fundamental e da educação infantil. Além da Mostra, ocorrerá também a Mostratec Júnior, o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (Siet), e o Desafio de Robótica Mostratec Atto.

Além do Brasil, participam estudantes dos países: Argentina, Colômbia, Dinamarca, México, Paraguai, Peru, Portugal, Suíça, Taiwan, Tunísia e Ucrânia.

Os Prêmios e Incentivos Educacionais estão sendo oferecidos por 30 organizações, estimados em mais de R$ 1 milhão. Entre as instituições que darão prêmios estão: Assembleia Legislativa/RS, Casio Educação, Prefeitura NH, Câmara de Vereadores NH, Marinha do Brasil, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Conselho Regional dos Técnicos Industriais/RS, Feevale, Unisinos, Ulbra, Universidade La Salle, UniRitter, Faculdade IENH, Killing, Vilage, IBTeC, Sicredi, entre outros.

O Sebrae continua como parceiro na realização da feira e a entidade também está colaborando na realização do evento.

A Mostratec-Liberato conta com o patrocínio do Sicredi, do Banrisul, da Petrobras, do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

A Mostratec terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube: www.youtube.com/oficialmostratec.