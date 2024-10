Após resultado das eleições, composição da Ales será alterada

A Assembleia Legislativa no Espírito Santo (Ales) vai passar por mudanças em sua composição. No primeiro turno das eleições municipais, realizado neste domingo (6), dois parlamentares se elegeram prefeitos: Theodorico Ferraço (PP) venceu em Cachoeiro de Itapemirim e Lucas Scaramussa (Podemos) em Linhares. Os novos prefeitos assumem seus cargos em 1º de janeiro de 2025.

Já o deputado Pablo Muribeca (Republicanos) vai disputar o segundo turno no município da Serra contra Weversonn Meireles (PDT). O pedetista recebeu 96.995 votos (39,66% dos votos válidos) e Muribeca, 61.690 (25,21%). A disputa será definida no dia 27 de outubro.

Leia Também: 32 prefeitos são reeleitos no Espírito Santo; confira

Em Cachoeiro, Ferraço, que já comandou a cidade por quatro vezes, foi eleito com 42,81% dos votos válidos (44.240) contra Léo Camargo (PL), que obteve nas urnas 23.861 votos (23,09% dos válidos). A coligação que elegeu o ex-prefeito é formada pelos partidos PP, MDB e Novo. O vice-prefeito é Júnior Corrêa, do Partido Novo.

Theodorico Ferraço está em seu sétimo mandato de deputado estadual e foi presidente da Ales em três ocasiões. Com sua saída, quem deve assumir o cargo é o ex-parlamentar Marcos Madureira (PP), também natural de Cachoeiro.

Em Linhares, Lucas Scaramussa (Podemos) teve 52,92% dos votos válidos (45.024 votos) e vai comandar a cidade ao lado de Franco Fiorot (União). Ambos foram eleitos pela coligação “Linhares Merece Mais”, composta pelas siglas PDT, PRD, Podemos, PSB, União e pela federação dos partidos PSDB e Cidadania. Em segundo lugar, ficou o atual prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), com 33.372 votos (39,33% dos votos válidos). O suplente de Lucas Scaramussa é o atual vereador de Vila Velha, Anadelso Pereira, que foi reeleito para o cargo.

Fonte: Ales

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.