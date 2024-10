AQUINOTICIAS.COM bate mais de 1 milhão de visualizações com apuração dos votos

O portal AQUINOTICIAIS, líder em audiência no Sul do Espírito Santo, bateu mais de 1 milhão de visualizações no último domingo (6), com a cobertura das eleições e da apuração dos votos nas cidades da região.

A marca de mais de 1 milhão de visualizações em um único dia reforça o trabalho sério, comprometido e transparente do portal em levar ao Sul do Estado informações precisas e verídicas.

Leia também: Instituto Solução acerta resultado de todas as pesquisas realizadas no ES

Durante a cobertura, o portal chegou a bater 7 mil pessoas online simultâneas acessando as matérias publicadas. Em um único dia, o portal somou mais de 250 mil acessos.

O YouTube bateu a marca de 1 mil pessoas online acompanhando ao vivo a apuração dos votos no Espírito Santo, totalizando mais de 12.500 visualizações e mais de 2.700 mensagens no chat da transmissão.

A live com a apuração dos votos também foi transmitida ao vivo no Facebook do AQUINOTICIAS.COM, e somou mais de 24.700 visualizações com mais de 800 comentários.

Já o Instagram gerou mais de 1 milhão de visualizações dos conteúdos divulgados, no período de 5 a 6 de outubro, atingindo mais de 97 mil contas alcançadas.

O WhatsApp do AQUINOTICIAS.COM recebeu, somente no domingo (6), 800 novos leitores cadastrados para receberem as principais notícias do dia. Já são quase 20 mil pessoas que recebem gratuitamente as principais matérias do portal. Para receber as informações diariamente clique AQUI.

“O AQUINOTICIAS.COM nasceu com o propósito de integrar o Sul do Estado, e todos os dias temos esse compromisso com nosso leitor: o que é notícia em nossa região é destaque no portal. Temos uma equipe que se preocupa diariamente em fazer um jornalismo sério e comprometido com a verdade, e acima de tudo, informativo”, ressalta o diretor Elias Carvalho.

Para Elias, o portal segue sendo a grande referência do leitor do Sul do Espírito Santo. “Vamos seguir trabalhando de forma ética e transparente, e promovendo nossa região, através de conteúdos especiais e exclusivos, oferecendo aos nossos leitores a oportunidade de também fazer parte do dia a dia da nossa região”, completa.