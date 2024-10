Arma e artefato explosivo são apreendidos com adolescente no ES

Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na tarde dessa terça-feira (1º), mais de 1.700 pedras de crack, quase 1.000 pinos de cocaína, uma submetralhadora, munições de calibre 9 mm, além de materiais utilizados no tráfico de drogas e, um artefato explosivo.

A apreensão aconteceu em uma casa do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, após informações do Serviço de Inteligência do Batalhão indicarem que um indivíduo ligado ao tráfico, estaria guardando entorpecentes em uma casa do bairro.

Assim, os policiais foram até o endereço informado e, constataram que a casa indicada pelo Serviço de Inteligência estava localizada em um prédio residencial, com vários apartamentos. Ao entrarem no local, os militares viram entorpecentes ao lado do sofá da sala e um adolescente de 17 anos, que rapidamente se rendeu e confessou às equipes onde estava o restante do material ilícito.

Segundo a PMES, ao todo, foram localizados no imóvel: 927 pinos de cocaína, 1.755 pedras de crack, uma submetralhadora de fabricação artesanal, dois carregadores de arma de fogo alongados, 26 munições de calibre 9mm, dois aparelhos telefônicos, uma faca com bainha de couro, duas balanças de precisão e um caderno de anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante as buscas na casa, os militares encontraram também um artefato explosivo de fabricação industrial e isolaram o local até a chegada do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME). A equipe especializada constatou que o explosivo não havia sido modificado e o levou até a sede do BME para ser destruído.

O adolescente de 17 anos foi questionado e confirmou que levou os entorpecentes para casa naquela manhã. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e, após verificar no sistema, foi constatado que o menor já havia sido apreendido anteriormente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.