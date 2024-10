Polícia apreende pacotes da droga skank durante ação no Espírito Santo

Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas que estavam escondidas próxima de uma escola no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, nesta quarta-feira (2).

A Polícia Militar informou que por volta de 04h56, os militares receberam a informação que traficantes estariam escondendo drogas em um local próximo à uma escola pública. Quando a equipe chegou ao local, viram dois suspeitos carregando uma bolsa e um saco grande.

Após avistarem os militares, os suspeitos fugiram deixando para trás a bolsa e o saco grande. Dentro, haviam sete tabletes de pack, uma porção de maconha, três porções de crack, uma porção de cocaína e 11 pacotes de skank.

Os materiais apreendidos foram entregues na 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido.

