Atenção! Alerta de chuvas e ventos intensos para o Sul do Espírito Santo

Nesta sexta-feira (4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para várias cidades do Sul do Espírito Santo.

Com grau de severidade de risco potencial, o alerta é válido das 10h13 desta sexta-feira (4), até às 10h do próximo sábado (5), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h, e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, o instituto dá as seguintes orientações:

