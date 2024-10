Frente fria traz chuva ao ES nesta sexta (4); confira a previsão do tempo

Nesta sexta-feira (4), o tempo muda no Espírito Santo. O dia começa com poucas nuvens e calor, mas, à tarde, a aproximação de uma frente fria traz pancadas de chuva com trovoadas na Região Sul e em parte da Região Serrana.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, no final da tarde, a chuva se espalha pela Grande Vitória e pelo sul da Região Noroeste.

À noite, há aumento de nuvens nas demais regiões, mas sem chuva. Ventos moderados, com possíveis rajadas, devido à passagem da frente fria.

Na Grande Vitória, poucas nuvens ao longo do dia e previsão de chuva à noite. Ventos moderados, com possíveis rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens até o fim da manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde. Ventos moderados, com possíveis rajadas ocasionais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens até o fim da manhã, com pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens ao longo do dia e aumento de nuvens à noite. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens até o fim da manhã, com previsão de chuva à noite apenas no sul da região. Aumento de nuvens nas demais áreas, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens ao longo do dia e aumento de nuvens à noite. Ventos moderados, com possíveis rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.