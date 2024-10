Bailarino de Muniz Freire reconhecido na Europa ganha documentário

A obra audiovisual foi produzida através do edital de conteúdos digitais da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo com recursos do FUNCULTURA / Lei Paulo Gustavo.

O documentário de 15 minutos de duração usa a linguagem audiovisual experimental para narrar a trajetória artística do bailarino de Muniz Freire Carlos Lowzada que saiu do interior na década de 60 e se tornou um artista emérito reconhecido em diversas partes do mundo e praticamente anônimo em sua própria cidade e no estado do Espírito Santo.

Leia também: Espetáculo “Corpo Agora: Permita-se!” chega no Sul do Espírito Santo

Os entrevistados relatam vários aspectos sobre a vida do bailarino que mostram aos expectadores o contraste entre a infância difícil e humilde de Carlos com o seu talento e reconhecimento como um artista clássico do mesmo nível de outros bailarinos de sua época como Ana Botafogo com a qual ele dançou em diversos espetáculos.

A estrutura do documentário revela a necessidade de resgatar, através de meios técnicos e profissionais, todos os detalhes da trajetória desse artista que por diversos motivos estão espalhados pelos lugares onde ele viveu e se apresentou, detalhes que nem a própria família de Carlos sabe descrever.

A equipe de produção da obra conta com a direção e roteiro de Giandro Gomes, Fotografia de Mauricio Guedes Jacob, Assistentes de Direção Dara Garcia Lúcio e Kauan Souza Silva, e Direção de Produção de Carmine Marino.

O documentário sobre o bailarino de Muniz Freire será lançado diretamente na internet através do site do projeto e será enviado o link para download da obra para diversos cineclubes do estado para exibição gratuita.

Link do Trailer: https://youtu.be/xFXCr2XV-r8?feature=shared