Banestes prevê R$ 32 milhões com venda de 14 Imóveis

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou um plano para vender 14 imóveis de sua propriedade. Tendo a expectativa de gerar aproximadamente R$ 32 milhões em ganho de capital. O comunicado foi feito por meio de um Fato Relevante divulgado nesta quinta-feira (3).

O banco venderá treze desses imóveis, atualmente usados como agências ou escritórios, com a garantia de que continuará alugando-os por um período de dez anos.

Entre as propriedades estão duas agências localizadas em Vitória, no bairro Jardim Camburi e no Centro, além de três andares do edifício Palas Center, onde fica a sede do banco.

Os outros imóveis com contrato de aluguel estão em municípios do interior do Estado, como Bom Jesus do Norte, Conceição da Barra e Nova Venécia. O banco venderá um único imóvel, localizado em Jardim América, Cariacica, sem o compromisso de aluguel, com previsão de desocupação em até 12 meses.

O Banestes divulgará em breve o edital de licitação para o leilão desses imóveis em seu site oficial, com todos os detalhes disponíveis para investidores interessados.

