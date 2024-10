Bienal Itinerante leva cultura e literatura às escolas de Cachoeiro

A Bienal Rubem Braga Sesc 2024, em versão itinerante, está transformando as escolas de Cachoeiro de Itapemirim em centros de vivência cultural.

Assim, intitulada “Bienal Itinerante: A Importância da Participação dos Estudantes na Difusão da Cultura”, a iniciativa leva literatura, arte e cultura a 33 escolas municipais. O objetivo é despertar a paixão pela leitura e pelas artes entre os estudantes.

Impacto da Era Digital

Sendo assim o projeto responde à era digital, onde os jovens se cercam de conteúdos virtuais e interativos. Portanto, a Bienal Itinerante surge como um respiro cultural, reaproximando-os do universo dos livros e das diversas formas de expressão artística. “A leitura é um pilar essencial para a formação de cidadãos conscientes e engajados. Ao levarmos essa experiência às escolas, estamos plantando as sementes de uma nova geração de leitores e criadores de cultura”, destacou o prefeito Victor Coelho.

Visitas e Atividades

A cada visita, as escolas recebem artistas, escritores e profissionais do mundo literário. Eles proporcionam atividades como contação de histórias, oficinas criativas e bate-papos com os estudantes. Assim, a interação direta com os criadores permite que os alunos conheçam as histórias por trás das obras, incentivando a curiosidade e o desejo de mergulhar no universo literário.

Visão da Secretária de Educação

A secretária municipal de Educação em exercício, Cristiane Fassarella, descreveu o evento como “um portal para o imaginário”, onde os estudantes podem “viajar através das palavras e conhecer um mundo sem fronteiras”. Portanto, a itinerância da Bienal Rubem Braga em Cachoeiro reafirma o compromisso da cidade com a educação cultural. Além disso, promove experiências marcantes para os estudantes, formando uma geração mais engajada com a cultura.

Igualdade e Inclusão

“Independentemente do contexto social de cada aluno, todos têm a oportunidade de se conectar com a arte e a literatura. Isso contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária e sensível às múltiplas vozes e histórias”, ressaltou Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro. As atividades nas escolas promovem momentos únicos de aprendizagem e diversão, onde a leitura é valorizada como ferramenta de autodescoberta e empoderamento.

Impacto Comunitário

Além de formar novos leitores, a Bienal Itinerante impacta a comunidade como um todo. Com as escolas abraçando o projeto, as famílias e os professores também se envolvem e incentivam os estudantes a valorizarem a cultura. “A Bienal Itinerante é mais do que um evento. É uma oportunidade de transformar vidas por meio da literatura e da arte, fomentando a leitura e o pensamento crítico”, completou o prefeito Victor Coelho.