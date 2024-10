Bienal Rubem Braga segue com atrações no fim de semana

A Bienal Rubem Braga Sesc 2024 ocorre neste fim de semana. Assim, a programação é extensa e voltada para públicos de todas as idades.

Portanto, o evento acontece na sede do Sesc, localizada no bairro Aeroporto, em Cachoeiro. Assim, o público pode desfrutar de várias atrações.

Entre elas, estão a feira de livros, palestras e mesas de conversa. Além disso, há exposição de artesanato e lançamento de obras.

Ademais, o evento conta com a participação de entidades sociais e apresentações culturais. Por fim, haverá palco livre, oficinas e espaço para cineclubes.

No sábado (26), às 15h, o escritor e músico cearense Tino Freitas estará presente na mesa “Literatura na infância: caminhos para uma cultura leitora”.

Além disso, Tino Freitas é especialista em Literatura Infantil e venceu o Prêmio Jabuti com a obra “Primeiras Palavras”.

A escritora Juliana Correia, fundadora do canal BaObazinhO, também participará do debate. Assim, ela é contadora de histórias e pesquisadora das artes negras.

O debate será mediado pela professora e pesquisadora Maria Amélia Dalvi. Portanto, o evento promete discussões enriquecedoras sobre literatura.

No domingo (27), às 10h, a mesa “Eco das Palavras: Desvendando Origens e Narrativas na Literatura Nacional” contará com a presença de Eliane Potiguara.

Eliane é escritora e ativista indígena, além de fundadora da Rede Grumin de Mulheres Indígenas.

Juntamente com ela, participará a escritora pernambucana Micheliny Verunschk, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura.

Micheliny é autora do livro “Nossa Teresa: vida e morte de uma santa suicida”. A mediação ficará a cargo da cantora e compositora Eloá Puri.

Ademais, o evento é uma realização conjunta do Sesc Espírito Santo e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim.

Finalmente, todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/bienal2024).

