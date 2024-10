Espetáculo ‘Fuscalhaços’ circular pelo Sul do Espírito Santo

Imagine um fusca roxo chegando na sua cidade com um monte de palhaços e palhaças trazendo diversas brincadeiras e esquetes circenses para toda a família? Não há adulto ou criança que resista à tamanha dose de alegria e diversão!

Atendendo a pedidos, o espetáculo itinerante Fuscalhaços, do Grupo Árvore, finalmente vai circular por diversos municípios do Espírito Santo. Será a partir deste sábado (26), em Barra de São Francisco, às 18 horas, na Praça Arlindo Pinto da Costa, no Centro da cidade.

Leia também: Grupo Teatral Caparaó oferece oficina gratuita de escrita criativa em Alegre

Contudo, os Fuscalhaços também passará por Mimoso do Sul (22/11), Atílio Vivácqua (23/11), Rio Novo do Sul (24/11), Cariacica (29/11) e Serra (08/12). A Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado do Espírito Santo, contemplou a nova série de espetáculos do Fuscalhaços, que conta com patrocínio da ArcelorMittal. Todas as apresentações são gratuitas.

O Fuscalhaços

O Fuscalhaços surgiu durante a pandemia da Covid-19. “O espetáculo “Fuscalhaços” nasceu da necessidade de o Grupo Árvore visitar e levar um respiro de alegria aos moradores periféricos da cidade de Vitória durante a pandemia”, explica a atriz/palhaça e coordenadora de Gestão e Produção do Grupo Árvore, Vanessa Darmani.

Ao todo, foram realizadas dez apresentações em 2022 e mais dez em 2024, até então somente em Vitória. Sendo assim, cada apresentação realizada, as pessoas presentes perguntavam se o Fuscalhaços voltaria ao seu bairro e pedidos vindos de moradores de outros municípios pipocavam na rede social da Árvore — todo mundo quer o Fuscalhaços em sua cidade!

“É uma grande alegria para nós da Árvore podermos circular com o Fuscalhaços pelo Espírito Santo, principalmente em cidades mais distantes onde o espetáculo teria dificuldade de chegar”, comemora Vanessa Darmani. “É poder vivenciar o circo nestes lugares a partir da contrapartida da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), com o patrocínio da ArcelorMittal”, completa.