Bráulio Bessa abre Bienal Rubem Braga nesta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), será realizada a cerimônia de abertura da Bienal Rubem Braga Sesc 2024, nona edição do maior evento literário e cultural do Sul do Espírito Santo, que acontecerá na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Cachoeiro.

A feira terá início com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo, às 18h30, seguida pela solenidade com a participação de autoridades. Às 20h, o poeta e cordelista Bráulio Bessa realizará uma palestra para o público presente na bienal.

Conheça Bráulio Bessa pessoalmente na bienal

Com centenas de milhões de visualizações em seus vídeos, Bessa ganhou destaque, também, no programa Encontro, da rede Globo, com suas participações sob um olhar poético, apresentando temas diversos. Disseminando sua poesia, Bráulio é um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo.

Entre suas obras de maior destaque está o livro “Poesia que Transforma”, que permaneceu por 18 semanas consecutivas na lista de mais vendidos do Brasil. Além disso, o autor se tornou o primeiro escritor de literatura de cordel a atingir o topo da lista de mais vendidos da Amazon.

“Estamos com muitas expectativas para a abertura da 9ª Bienal Rubem Braga. Preparamos uma programação diversificada e democrática, com o intuito de alcançar os mais variados públicos nessa grande festa literária. Nela, iremos celebrar o legado de nosso cronista Rubem Braga. Além disso, vamos confraternizar com grandes nomes da literatura”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Programação Bienal Rubem Braga 2024

Durante os dias da Bienal Rubem Braga, que segue até domingo (27), o público poderá desfrutar de uma série de atrações. Entre essas atrações, estão feira de livros, palestras, mesas de conversa, exposição de artesanato, lançamento de obras, participação de entidades sociais, apresentações culturais, palco livre, oficinas, espaço para cineclubes, assembleia anual da Academia Cachoeirense de Letras, entre outras atividades – confira a programação oficial.