Cachoeiro abre editais para o fomento de atividades culturais

A Prefeitura de Cachoeiro anunciou a abertura de dois editais é importante. Assim, os editais são para atividades culturais no município. Além disso, ambos fazem parte da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

O Edital nº 12/2024 é para seleção. Portanto, ele destina-se a espaços culturais. Assim, oferece subsídios financeiros para a manutenção desses locais. As iniciativas devem fortalecer a cultura local.

Leia também: Estudantes de direito do Sul do ES apostam em carreira musical

O segundo edital (Nº 08/2024) premia entidades. Portanto, ele é para coletivos culturais. Além disso, as atividades devem estar em consonância com a Política Nacional de Cultura Viva. O edital abrange Pontos e Pontões de Cultura.

Portanto, entidades com e sem CNPJ podem participar. Assim, coletivos culturais informais também são aceitos. Desde que atendam aos requisitos, podem se inscrever. O objetivo é reconhecer a contribuição desses agentes. Além disso, ele permite a certificação de novos Pontos de Cultura.

Os interessados podem se inscrever. Portanto, as inscrições vão de 17 de outubro a 07 de novembro de 2024. Assim, a plataforma Mapa Cultural do Espírito Santo é o local. Além disso, é necessário criar um perfil de agente cultural.

Os interessados podem acessar mais informações. Portanto, os editais e anexos estão no site oficial da Prefeitura. Assim, é preciso visitar www.cachoeiro.es.gov.br. Além disso, as informações estão na aba “Transparência” da Secretaria de Cultura e Turismo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.