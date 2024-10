Cachoeiro: caminhada da Suzano arrecada kits para lar de idosos

No último domingo, 20 de outubro, aconteceu a Caminhada Suzano Faz Bem, em Cachoeiro de Itapemirim, ES.

O evento esportivo, que já se tornou uma marca da Suzano, a maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, teve largada na Praça Nossa Senhora de Fátima e contou com mais de 140 inscritos, o que gerou uma centena de kits de higiene por meio da inscrição solidária.

Leia também: Piúma: prefeitura antecipa pagamento dos servidores públicos para o dia 25

Cada kit possuía três sabonetes, dois cremes dentais, um shampoo, um desodorante e um condicionador. Ademais, os kits de higiene foram doados ao Lar de Idosos São João XXIII, localizado em Aquidaban.

Caminhada Suzano Faz Bem

Focado em esporte e promoção da saúde, o evento é promovido pela área de Qualidade de Vida da Suzano. Para Denire de Paula, Analista de Ergonomia e Qualidade de Vida da empresa, o evento é um ganho para participantes, colaboradores e idosos.

“A caminhada foi escolhida por ser uma atividade física que qualquer pessoa consegue realizar, seja uma criança ou um idoso. E, como é um ato solidário, além de ser algo que promove a saúde física, nós ficamos honrados em ver os kits de higiene sendo doados ao Lar São João XXIII, pois eles precisam de qualquer contribuição”, declarou Denire.

Aquecimento e café da manhã antes da prova

Antes do início da prova, às 6h, os participantes tiveram um período de preparação, com aquecimento e mesa de café da manhã. Além disso, a manhã de domingo ainda contou com locutor de arena, postos de hidratação, o ursinho mascote da marca Mimmo, uma das pertencentes à Suzano, e muita música.

Apesar do tempo chuvoso, a Suzano Faz Bem provocou a alegria dos competidores, notada nas palavras do engenheiro de produção Mateus Martins. “Além de fomentar atividade física, o evento também incentiva a comunidade a participar fazendo uma caminhada matinal. Eu gostei bastante e me diverti, acima de tudo. Ano que vem estarei presente de novo” garantiu Mateus.

Karine Santana, representante da academia Sportfit em Cachoeiro, confessa ser crucial haver atitudes que visam a atividade física no município.

“Acho bem importante que tenham eventos desse tipo por aqui. É uma atitude super bacana da Suzano, que incentiva as pessoas a estarem cuidado da saúde e ainda ajudando o próximo. Foi um domingão bem família, com as crianças e casais presentes, gostei muito”, afirmou.

Por fim, para Gerson Peixoto, consultor de desenvolvimento social da Suzano, conectar a ação do Suzano Faz Bem com a doação de kits de higiene mostra a importância do apoio mútuo para crescimento social em Cachoeiro. “A chuva certamente espantou algumas pessoas, mas mesmo assim, mais uma vez, mostramos que é possível unir saúde e benefício social. Ademais, seguiremos implementando estratégias que impulsionem o desenvolvimento, a solidariedade e a sustentabilidade nas regiões onde a Suzano atua”.