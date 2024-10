Cachoeiro sediará 1º Seminário Regional de Turismo Religioso

O 1º Seminário Regional de Turismo Religioso em Cachoeiro de Itapemirim acontece nos dias 15 e 16 de outubro. O evento inédito é voltado ao fortalecimento do turismo religioso na região Sul Capixaba dos Vales e do Café.

Toda programação ocorrerá no Salão Paroquial da Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), na cidade de Cachoeiro.

Incluindo palestras, painéis e apresentações culturais, o seminário será uma oportunidade para debater o impacto econômico e cultural desse segmento.

Ao reunir empreendedores, líderes religiosos e representantes do setor público e privado, o evento pretende mostrar como o turismo religioso pode impulsionar o desenvolvimento local.

15/10/24 (terça-feira), a partir das 19h

16/10/24 (quarta-feira), das 8h às 17h

1º Seminário Regional de Turismo Religioso

Dias: 15 e 16 de outubro

Hora: Dia 15: 19h00 | Dia 16: 08h00

Local: Salão Paroquial da Igreja Nosso Senhor dos Passos (R. Padre Melo, 39 – Independência, Cachoeiro de Itapemirim)

Evento gratuito.

