Caminhão com carga de linguiça é abordado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um caminhão transportando carga sem nota fiscal no km 304 da BR-101, em Viana, na tarde desta quinta-feira (10).

Segundo a PRD, durante uma fiscalização de rotina, uma equipe da PRF abordou um caminhão Volvo FH 500 6X2T, atrelado a um semirreboque de carroceria fechada. Ao ser questionado sobre a carga, o condutor informou que transportava cerca de 2.256 caixas de linguiça calabresa, carregadas em Campos dos Goytacazes (RJ) e com destino a Salvador (BA). No entanto, o motorista não apresentou a documentação fiscal da mercadoria.

Diante da situação, os policiais acionaram a equipe de fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefaz), e o condutor aguardou a chegada dos agentes. O veículo foi estacionado na Unidade Operacional da PRF em Viana, onde ficará à disposição da Sefaz para as providências legais necessárias.

