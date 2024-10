Caminhão roubado em Atílio Vivácqua é encontrado em Presidente Kennedy

Um caminhão roubado em Atílio Vivácqua, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 426 da BR-101, em Presidente Kennedy, na madrugada desta quinta-feira (17).

Segundo a PRF, por volta das 03h15, a equipe realizava fiscalização na BR 101, em Atílio Vivácqua, quando recebeu a informação sobre um caminhão Ford/Cargo, de cor prata, portando placas adulteradas e com outros dois veículos fazendo comboio.

Após um dos veículos do comboio ser abordado, o condutor afirmou que veio com um amigo de Teresópolis, no Rio de Janeiro, trazer um caminhão para ser entregue em Presidente Kennedy, e que retornaria de volta para o município carioca.

Caminhão foi localizado em um desmanche

Além disso, um outro veículo, um Volkswagen/Gol, que também estava no comboio, foi abordado e o motorista afirmou que levou o caminhão até Presidente Kennedy e entregou ao dono de um desmanche de veículos. A PRF foi até o município de Presidente Kennedy e localizaram o caminhão parado com a chave na ignição.

Ao verificar os elementos de identificação do veículo, foi verificado que os mesmos apresentavam sinais de adulteração, com posterior remarcação, entre outros indícios. Através de outros sinais identificadores, os agentes identificaram que o caminhão com ocorrência de roubo para o veículo Ford/Cargo 2423, cor prata, ocorrido em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (10).

Sendo assim, os motoristas foram conduzidos juntamente com os veículos envolvidos e quatro aparelhos celulares, até à Delegacia Regional de Itapemirim, para as medidas legais cabíveis.