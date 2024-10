Suspeito de tentativa de homicídio é preso em cidade do Espírito Santo

Após receberem informações do Serviço de Inteligência da 2ª Companhia Independente, indicando que o suspeito da tentativa de homicídio estaria em fuga na BR-262, em direção ao município de Guarapari. Assim, as equipes montaram um cerco e conseguiram localizar o carro utilizado pelo indivíduo.

Os militares realizaram a abordagem e viram que o homem estava sozinho no automóvel. Foram feitas buscas no condutor e no veículo, mas nada de ilícito foi encontrado.

Em contato com os agentes do Serviço de Inteligência, eles relataram que o carro em questão foi flagrado pelo Cerco Inteligente, entrando em Afonso Cláudio e saindo do município pouco tempo depois. Durante a permanência na cidade, o veículo foi gravado por câmeras de videomonitoramento, estacionado em frente ao local do crime. Dois ocupantes saem do carro, entram no estabelecimento comercial e, logo depois, deixam a loja.

O homem detido foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Sobre o crime

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde dessa quarta-feira (16) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo em um estabelecimento comercial localizado no bairro João Valim, em Afonso Cláudio.

Os funcionários da loja relataram que encontraram o proprietário caído no chão, com um ferimento por arma de fogo. A vítima foi socorrida pelo Samu ao Hospital São Vicente de Paula e, depois, transferida para um hospital da Grande Vitória.

Os policiais militares então começaram as buscas para que os suspeitos fossem localizados.