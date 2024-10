Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei de praia será no ES; veja

O Clube AEST irá sediar nesta semana a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Vôlei de Praia Sub-21. A competição acontece a partir desta sexta-feira (4) e vai até o domingo (6), na estrutura de vôlei de praia que existe dentro do clube capixaba, que fica localizado em Manguinhos, na Serra. Os jogos começam sempre a partir das 8h.

Leia também: Capixaba Esquiva Falcão afirma que sonha em ser campeão mundial de boxe

O torneio faz parte de uma série de competições organizadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em parceria com clubes de todo o país. A 2ª etapa do CBI vai reunir quase 100 atletas de vôlei de praia de todo o país, com idades entre 16 a 20 anos, nos naipes masculino e feminino.

O CBI é uma grande oportunidade para revelar talentos e preparar os atletas para categorias mais avançadas. O torneio conta com entrada gratuita e é aberto ao público em geral, sendo uma excelente oportunidade para os capixabas prestigiarem futuros grandes nomes do esporte capixaba e nacional.

Os organizadores do evento esperam para a competição cerca de 17 clubes da categoria feminina, com 23 duplas e 17 técnicos, além de 20 clubes da categoria masculina, com 26 duplas e 17 técnicos.

Confira a programação completa:

Campeonato Brasileiro Interclubes de vôlei de praia Sub-21

Sexta-feira (4/10)

08h – Cerimônia de abertura

09h – 38 jogos: qualifying e fase de grupos

Sábado (5/10)

9h – 32 jogos: Fase de grupos, Repescagem e oitavas de final

Domingo (6/10)

8h – 16 jogos: quartas de final, semifinal, disputa de 3º lugar e final

15h – Premiação